Кинокритик назвал дебош новосибирца Кологривого нормальным для актеров поведением

Кинокритик Давид Шнейдеров посчитал типичным для артистов неадекватное поведение актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска.

«Ничего страшного в том, что он устроил дебош в баре, я не вижу. Потому что с актерами это бывает регулярно», — заявил Шнейдеров в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Он добавил, что не следит за творчеством звезды «Слова пацана», заявив, что шоу Жоры Крыжовникова — «единственная работа», которая принесла артисту успех. Эксперт рассчитывает, что произошедшее в Новосибирске не повлияет на карьеру Кологривого.

Напомним, артист в родном городе разнес бар и укусил официантку, за что отсидел в СИЗО неделю.