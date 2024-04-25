Миллионер из списка Forbes, герой ЛНР: что известно о задержании заподозренного во взятках замминистра обороны РФ

Басманный районный суд Москвы раскрыл детали обвинения против замминистра обороны Тимура Иванова — его подозревают в получении крупной взятки.

Иванова задержали 23 апреля и арестовали на два месяца за получение взятки в особо крупном размере. По данным следователей, ее выплатили в виде услуг имущественного характера для нужд Минобороны.

Второй фигурант дела — Сергей Бородин. По версии следствия, бизнесмен дружил с Тимуром Ивановым, и оба могли вступить в преступный сговор с некими третьими лицами, чтобы получать незаконный доход.

«Когда человек или организация что-то строит, доказать расход строительных материалов в реальном размере очень сложно. В бетон, как говорят строители, можно спрятать все что угодно. Большинство чиновников, которые обвинялись в коррупции, оформляли все свои бизнесы или нелегальные доходы на членов семьи. Поэтому не исключено, что в деле генерала Иванова появятся новые фигуранты», — отметил адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия.

Пока в деле замминистра двое фигурантов, оба арестованы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 апреля, в день задержания Иванова, сообщил, что главе государства Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу доложили о задержании.

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».

В 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», журнал оценил его семейных доход в 136,7 млн руб. при его личном заработке в 13,6 млн руб. В 2022 году он получил звание Героя ЛНР.

Замминистра — один из самых часто упоминаемых в СМИ чиновников. Но прославился он не благодаря профессиональным успехам, а из-за бурной личной жизни. Его экс-жена — известная светская львица и предпринимательница Светлана Иванова, не раз хвасталась в соцсетях дорогими машинами и недвижимостью, роскошным отдыхом на курортах и вечеринками со звездами.