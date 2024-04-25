Мужчина из Новосибирска оплатил 34 штрафа, чтобы снова водить автомобиль

Автомобилист заплатил 78,5 тысяч рублей и снова смог сесть за руль.

Водителю в Новосибирске пришлось заплатить почти 80 тысяч рублей, чтобы вернуть право водить машину. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по НСО.

Автомобилист получил штрафы за 34 нарушения ПДД на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Неоплаченные штрафы привели к вынесению приставом постановления о взыскании с него исполнительского сбора, что увеличило сумму задолженности более чем в два раза.

После временного ограничения права водить машину автомобилист оплатил 78,5 тысяч рублей и снова получил возможность управлять автомобилем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщина из Новосибирска выехала на встречку и создала пробку.