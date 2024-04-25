На Новосибирском водохранилище задержали браконьеров

Добычей нелегальных рыбаков стали налимы, лещи, судаки и другие виды рыб.

На Новосибирском водохранилище сотрудниками транспортной полиции задержаны два браконьера в возрасте 48 и 55 лет. В ходе операции удалось изъять 52 единицы рыбы общей стоимостью более 60 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УТ МВД РФ по СФО, нелегальные рыбаки использовали ставную сеть для ловли налимов, лещей, судаков и других видов рыб в районе села Милованово. Изъятыми были не только орудия незаконной ловли, но и сам улов.

В настоящее время браконьерам грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мигрантов забрали из чайханы в спецприёмник.