В Новосибирске мигрантов забрали из чайханы в спецприемник

В результате рейда, проведенного сотрудниками ГУ МВД России, в чайхане в Новосибирске были задержаны мигранты-нелегалы.

Нелегальных мигрантов отправили в специализированное учреждение для иностранных граждан. Проверки по соблюдению миграционного законодательства также проводились в столовых для выходцев из Средней Азии при поддержке спецподразделения Росгвардии.

В ходе рейда были выявлены правонарушения, связанные с незаконным въездом в Россию, незаконной трудовой деятельностью на территории РФ и предоставлением ложных сведений при миграционном учете.

Нарушители были помещены в учреждение временного содержания иностранных граждан с целью последующего выдворения из России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шестерых мигрантов могут выдворить из РФ после рейда в Новосибирске.