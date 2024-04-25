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общество

Шестерых мигрантов могут выдворить из РФ после рейда в Новосибирске

Фото: ГУ МВД по НСО

Сотрудники полиции вместе со спецназом Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства в Ленинском и Калининском районах в Новосибирске.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, проверка была направлена на выявление нелегального пребывания иностранных граждан на территории России.

В результате рейда были выявлены шесть административных правонарушений. Двое иностранцев нарушили правила въезда в страну, трое незаконно занимались трудовой деятельностью, и ещё один предоставил ложные сведения при регистрации по миграционным правилам.

Нарушители были задержаны и помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан под управлением ГУ МВД России по Новосибирской области. В дальнейшем их могут выдворить из России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске журналисты двух СМИ стали жертвами нападения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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