Новосибирец нашел в лесу черные грибы в форме чаш

Он наткнулся на них 22 апреля в сосновом лесу в Тогучинском районе.

В Тогучинском районе Новосибирской области были обнаружены редкие грибы, напоминающие «чаши лесных эльфов». Об этом сообщил биолог и опытный грибник Ринат Султанов.

Грибы черного цвета в форме чаш обнаружены в сосновом лесу. Псевдоплектания черноватая, как правило, растет на участках, покрытых мхом. Султанов отмечает, что обнаружить такие грибы сложно из-за их цвета, который плохо виден в лесу.

Хотя грибы не обладают пищевой ценностью и не являются сильно ядовитыми, они привлекают внимание своим внешним видом. Сморчковые шапочки, считающиеся безопасными и вкусными, рекомендуются для сбора в конце апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шестерых мигрантов могут выдворить из РФ после рейда в Новосибирске.