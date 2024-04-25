Новосибирские власти собираются продлить проспект Дзержинского

Проспект Дзержинского приводят в порядок поэтапно.

Власти Новосибирска намерены продлить проспект Дзержинского за пределы города. Об этом сообщил врио мэра Олег Клемешов в интервью на радио «Городская волна». Сейчас готовится проект для начала работ.

По словам Клемешова, проект будет крупным и затратным. Он выразил надежду на получение проектно-сметной документации в текущем году, чтобы начать реализацию уже в следующем или частично в текущем году.

Мэр отметил, что реконструкция проспекта Дзержинского осуществляется поэтапно. Два года назад была отремонтирована дорога до улицы Королева, а в прошлом году завершили ремонт участка от улицы Королева до сада имени Дзержинского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина из Новосибирска оплатил 34 штрафа, чтобы снова водить автомобиль.