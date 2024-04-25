Новосибирский актер Кологривый исполнит главную роль в комедии «Любовь зла»

Никита Кологривый из Новосибирска исполнит главную роль в комедийном фильме.

На сайте «intermedia.ru» появилась информация о том, что Никита Кологривый снимется в комедии «Любовь зла». Производство началось 18 апреля. Проект осуществляет «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра IVI.

Фильм рассказывает о молодом парне Максиме. Он вор, и в момент его проникновения в квартиру домой возвращается хозяйка Ева, которая узнала об измене своего жениха Кости. Девушка решается на отчаянный шаг, а Максим становится свидетелем этой драмы.

Режиссер Сарик Андреасян охарактеризовал свой фильм как «легкую комедию о преображающей силе любви».

Максима сыграет новосибирский актер Кологривый, роль Евы исполнит Катерина Ковальчук, а жениха Кости — Дмитрий Власкин. Также в актерский состав вошли: Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Ольга Турчак и Анастасия Чистякова.

По предварительной информации, премьера фильма состоится 15 августа 2024 года.

Напомним, что кинокритик назвал дебош новосибирца Кологривого нормальным для актеров поведением.