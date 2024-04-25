Новосибирского оперативника ОБЭПа приговорили к 4,5 годам колонии

В среду, 24 апреля, Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями Арамису Асланяну. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента по региону.

Суд признал Асланяна виновным в получении взяток на общую сумму в 520 тысяч рублей в периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 2 декабря 2022 года. Он принимал эти взятки вместе с коллегами отдела в обмен на возвращение изъятой контрафактной продукции и прекращение административного дела. После обращения бизнесмена в полицию с информацией о вымогательстве, Асланяна и его коллег задержали. Их дела рассматриваются отдельно.

Асланян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего было возбуждено семь уголовных дел на основе его показаний.

Суд приговорил Асланяна к 4,5 годам заключения в колонии строгого режима и наложил на него штраф в размере 800 тысяч рублей.

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