О пользе тотального отказа от сладкого рассказала новосибирский косметолог Момонова

В Новосибирске косметолог рассказала о пользе отказа от сахара.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова косметолога Оксаны Момоновой из Новосибирска, чтобы сохранить свою красоту, следует избегать употребление сахара.

“Избыток сахара в рационе может привести к ухудшению состояния кожи, появлению воспалений и ускоренному старению”, — рассказала косметолог.

По ее словам, сахар увеличивает уровень инсулина в крови, отчего возникают разного рода воспаления, в том числе начинает тускнеть, стареть и отекать лицо.

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