Одну из улиц Новосибирска перекроют из-за продовольственной ярмарки

Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00.

В субботу, 27 апреля, в Ленинском районе Новосибирска будет закрыт для транспорта участок улицы Сибиряков-Гвардейцев от площади Маркса до улицы Покрышкина.

Это связано с проведением общегородской ярмарки. Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00. Городской департамент транспорта установит соответствующие дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения.

Из-за закрытия участка Сибиряков-Гвардейцев изменятся маршруты четырёх автобусов: №№ 29, 43, 45 и 60. Они будут объезжать участок с ярмаркой по близлежащим улицам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нормализуют водоснабжении в течение двух суток.