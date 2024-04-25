Под Новосибирском нормализуют водоснабжении в течение двух суток

25 апреля МУП КБУ запускает поэтапное восстановление горячего водоснабжения в Бердске.

Прогнозируется, что в течение двух суток ситуация с подачей горячей воды в городе нормализуется. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Решение о временном отключении горячей воды было принято из-за негативного воздействия паводковых вод на качество воды в обском водохранилище.

Специалисты отмечают, что уже с первого дня запуска восстановления качество воды улучшилось на 30%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют сделать масштабный ремонт теплосетей.