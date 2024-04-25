В Новосибирске планируют сделать масштабный ремонт теплосетей

В 2024 году в Новосибирске запланировано обновление теплосетей на 70 километров, что превышает объем работ предыдущего года на 25%.

Работы проведут в левобережной части города, где будет разделена закольцованная схема теплосетей ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Также планируется прокладка новых теплосетей в Калининском и Дзержинском районах.

Директор «Новосибирской теплосетевой компании» Максим Рябенко отметил, что основные участки реконструкции будут на улицах Петропавловской, Невельского, Колхидская, Фасадная, Забалуева, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Бурденко, Оловозаводская и Зорге.

На правобережной части города также планируется провести работы на улицах Тюленина, Дунаевского, Богдана Хмельницкого, Фрунзе, Национальной и Большевистской.

Особое внимание уделяется участку на улице Большевистской, который находится в зоне отдыха горожан — Речного вокзала, подчеркнул Рябенко.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустят инновационные светофоры на аварийных перекрестках.