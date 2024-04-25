В Новосибирске запустят инновационные светофоры на аварийных перекрестках

Светофоры будут работать на пересечении ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина.

26 апреля с 15:00 в Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина, а также Немировича-Данченко и Таймырская начнут работать светофоры с необычными сигналами. Об этом сообщила мэрия города.

Новые светофоры будут иметь расширенную информационную секцию с новыми сигналами для водителей и пешеходов. Это решение связано с тем, что данные перекрестки являются зонами повышенной аварийности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры столкновения «Газели» и фуры в Новосибирске.