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общество

В Новосибирске запустят инновационные светофоры на аварийных перекрестках

Фото: Сиб.фм

Светофоры будут работать на пересечении ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина.

26 апреля с 15:00 в Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина, а также Немировича-Данченко и Таймырская начнут работать светофоры с необычными сигналами. Об этом сообщила мэрия города.

Новые светофоры будут иметь расширенную информационную секцию с новыми сигналами для водителей и пешеходов. Это решение связано с тем, что данные перекрестки являются зонами повышенной аварийности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры столкновения «Газели» и фуры в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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