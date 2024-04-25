Под Новосибирском до 1 октября закрыли автодвижение по путепроводу

Автодвижение по путепроводу в Сузунском районе под Новосибирском закрыли до 1 октября.

В Новосибирской области в Сузунском районе с 25 апреля по 1 октября временно ограничили движение по путепроводу через железную дорогу «Входная-Алтайская».

Ограничения вводятся на участке дороги между Чуйским трактом и Сузуном для обеспечения безопасности. Объехать можно через улицы Островского, Ленина и Пролетарскую в Сузуне.

Экспертиза показала, что у путепровода разрушен защитный слой бетона несущих конструкций.

Теперь его предстоит реконструировать. Необходимо заменить опорные части, восстановить защитный слой, тротуары и дорожное полотно, оборудовать системы водоотвода и установить новое ограждение.

На работы направят 94 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.

Напомним, что 28 апреля в Новосибирске из-за легкоатлетической эстафеты перекроют автодвижение.