Режиссеров кукольных театров будут готовить в вузе Новосибирска

Новосибирский театральный вуз откроет в 2024 году набор по специальности «Режиссер театра кукол».

Артистов и режиссеров данного направления не хватает во многих театрах России, сообщил ректор Новосибирского государственного театрального института Василий Кузин в пресс-центре ТАСС. Также вуз открывает курс по подготовке продюсеров исполнительских искусств и начинает набор на постдипломное актерское образование, возьмет студентов на обучение по специализации «Артист музыкальной эстрады».

Театральный институт в Новосибирске был образован в 2003 году из театрального училища, основанного в 1960 году. Вуз закончил российский режиссер, обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля и двукратный номинант на премию «Оскар» Андрей Звягинцев.

Ранее мы рассказывали, что интерактивный СКИФ и кинотеатр появятся на обновленном стенде Новосибирской области на выставке «Россия».