Собственная версия Уолл-Стрит появится в Новосибирске

На перекрестке Писарева и Семьи Шамшиных возведут финквартал Land Lord, который станет новосибирской версией знаменитой Уолл-Стрит.

Проект принадлежит группе компаний «Сибмонтажспецстрой». В него входят три высотные блок-секции с подземной парковкой в два этажа, офисами, магазинами, кладовыми, сообщает «СИБДОМ».

Две 30-этажные башни отведены под rent-апартаменты. Юниты будут сдаваться без ремонта, десять этажей — с ремонтом под ключ и мебелью, и третий вариант — жилой.

24-этажная третья башня — это бизнес-центр с лобби, кафе-коворкинг, кофейней и рестораном, гриль-баром, фитнесс-залом с термальным комплексом.

«Резиденты бизнес-центра могут селить своих сотрудников в апартаментах рядом с офисом, а у жителей апартаментов будет возможность найти работу рядом с домом. Впрочем, рост арендных ставок говорит о том же — спрос превышает предложение. Признаков того, что эта ситуация изменится в ближайшее время, не наблюдается. А значит, время инвестировать в апартаменты», — отметил генеральный директор ГК СМСС Анатолий Павлов.

Ранее мы писали о том, что с приходом весны растет спрос на ипотеку на загородную недвижимость.