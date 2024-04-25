В Новосибирске бывших мигрантов с автомоек доставили в военкомат

В военкомат Новосибирска привезли бывших мигрантов, которые работают на автомойках.

В Новосибирске проходят миграционные рейды по поручению главы СКР Бастрыкина. Сотрудники военного следственного отдела СК России НСО вместе с полицейскими и специалистами Управления по вопросам миграции приехали на автомойки в Заельцовском районе города.

Во время рейда было обнаружено 10 россиян из числа бывших трудовых мигрантов, которые не встали на воинский учет. Их задержали и доставили в военкоматы для постановки на учет. На одного из них также составили административный протокол.

За прошлую неделю в городе было выявлено 38 бывших трудовых мигрантов, не вставших на воинский учет. Все нарушения уже исправлены. Восемь мужчин заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Об этом сообщает Vn.ru.

Напомним, что в Новосибирске оштрафовали мигрантов-таксистов возле Толмачево.