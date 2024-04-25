В Новосибирске дети начали массово воровать рисовые сэндвичи «онигири»

Дети часто стали воровать онигири в магазинах Новосибирска.

Как сообщает VN.ru, в Заельцовском районе Новосибирска в одном из магазинов заметили юных воровок, которые решили обмануть систему и без оплаты забрать рисовые сэндвичи «онигири».

Представитель агентства безопасности «Гвардия» в Новосибирске Наталья Федорова рассказала, что рано утром были задержаны две девочки, которые украли из магазина рисовые сэндвичи.

«Похищенный товар у них был изъят, а похитительницы – переданы мамам», – прокомментировала Наталья Федорова.

На этом похищения не закончились — в этот же день в Октябрьском районе 14-летняя девочка тоже решила украсть «онигири».

Напомним, что в Новосибирске 25-летний парень украл ликер и позвал маму.