В Новосибирске девятилетний мальчик держит в страхе детей и портит имущество

В Новосибирске более года продолжаются акты вандализма, совершаемые девятилетним учеником третьего класса. Об этом сообщает Precedent.tv.

Жители Кировского района вынуждены бороться с постоянными нарушениями общественного порядка, совершаемыми ребенком, который неоднократно портил имущество и нападал на сверстников.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск», видно, как ученик несколько раз ударяет камнем по камере домофона, а затем швыряет в нее булыжник.

В феврале этот мальчик также громил машины на местной парковке и не реагировал на замечания окружающих.

В декабре прошлого года родители одноклассников рассказали в социальных сетях о серьезных инцидентах в школе, связанных с этим учеником.

На данный момент полиция не комментирует эту ситуацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске владелец майнинговых ферм нанес ущерба на 190 млн рублей.