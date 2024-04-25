В Новосибирске изъяли 16 тысяч литров контрафактного пива

Спиртное передали на хранение в АО «Росспиртпром».

В апреле 2024 года в Новосибирске с территории склада на Станционной улице изъяли 16 тысяч литров пива.

Проверку провели сотрудники межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Сибири совместно с УФСБ. Оборот осуществлялся без документов и фиксации информации в ЕГАИС, а также на продукции не было маркировки.

Изъятое спиртное передали на хранение в АО «Росспиртпром». В настоящее время специалисты устанавливают лиц, причастных к нарушению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шестерых мигрантов могут выдворить из РФ после рейда в Новосибирске.