В Новосибирске на выходных ожидается потепление до +19 градусов

До конца недели в Новосибирской области ожидается потепление.
По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью 26 апреля температура составит до -4 градусов, днем поднимется до +10 градусов.
Ночью 27 апреля сохранятся заморозки, а днем ожидается от +12 до +14 градусов.
Ночью 28 апреля температура поднимется до +1 до +3 градусов, а днем в Новосибирске ожидается до +18 градусов, местами в регионе температура поднимется до +20 градусов.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские власти собираются продлить проспект Дзержинского.