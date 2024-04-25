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вчера 22:20
общество

В Новосибирске на выходных ожидается потепление до +19 градусов

Фото: Сиб.фм

До конца недели в Новосибирской области ожидается потепление.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью 26 апреля температура составит до -4 градусов, днем поднимется до +10 градусов.

Ночью 27 апреля сохранятся заморозки, а днем ожидается от +12 до +14 градусов.

Ночью 28 апреля температура поднимется до +1 до +3 градусов, а днем в Новосибирске ожидается до +18 градусов, местами в регионе температура поднимется до +20 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские власти собираются продлить проспект Дзержинского.

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Игорь Кириченко
Журналист

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