В Новосибирске покажут премьеру оперы Чайковского «Опричник»

В Новосибирске 14 мая состоится дебют оперы «Опричник» Петра Чайковского, поставленной в честь дня рождения НОВАТа.

Артисты оперной труппы Михайловского театра представят спектакль в рамках первых сибирских гастролей коллектива из Петербурга. Режиссура и музыкальное оформление лежат в руках Александра Соловьева, музыкального руководителя Михайловского театра.

Сцена оживет под звуки симфонического оркестра и хоров НОВАТа. Роль Ивана Грозного воплотит Владимир Кеxман, художественный руководитель Михайловского театра.

19 июня на Большой сцене НОВАТа состоится премьера новосибирской версии «Опричника» с участием солистов местной оперы и симфонического оркестра под руководством Михаила Татарникова. Исторически точные костюмы и декорации, созданные по эскизам Александра Купаляна, погрузят зрителей в атмосферу времен Ивана Грозного.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы кадры новосибирцев в яркой одежде из СССР на Супердискотеке 90-х.