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общество

В Новосибирске суд начал рассматривать дело о гибели рабочего в траншее

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Началось рассмотрение дела по факту гибели сотрудника в траншее на улице Объединения.

Сейчас в Калининском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Давыденко, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного по статье “нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Об этом сообщили в группе "Суды общей юрисдикции Новосибирской области" социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что летом прошлого года сотрудник одной из местных фирм направил экскаватор для строительно-монтажный работ на улице Объединения. Однако оборудование было предназначено только для земляных работ, но по поручению сотрудника фирмы нужно было смонтировать железобетонные лотки теплотрассы.

В результате лоток сорвался со стропы и упал на работника, находившегося в этот момент в траншее. Мужчине были причинены телесные повреждения, которые повлекли его смерть.

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Валерия Митрохина
Журналист

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