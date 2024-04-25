В Новосибирске выпускникам школ впервые разрешат перестать ЕГЭ в допдни

С этого года в расписание проведения единого госэкзамена добавлены два дополнительных дня, когда 11-классники смогут пересдать ЕГЭ до начала приема в вузы.

Вопросы организации пересдачи в дополнительные дни единого госэкзамена по одному из учебных предметов по выбору учащихся обсудили 24 апреля на заседании рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

Из-за нового расписания произошли изменения в датах проведения самих экзаменов — дополнительными днями определили 4 и 5 июля. Результаты первой попытки будут аннулированы.

«По поручению губернатора все вопросы по организации и проведению государственной итоговой аттестации должны находиться на контроле глав муниципалитетов. Необходимо провести тренировочные мероприятия по отработке алгоритма действий при возникновении непредвиденных ситуаций, чтобы не допустить технических сбоев и срыва госэкзаменов. Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей для обеспечения объективности проведения госэкзаменов», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин сообщил о готовности к проведению ЕГЭ. В 2024 году, как и в прошлые годы, в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора будет организована дистанционная работа конфликтной комиссии Новосибирской области. Основной период ГИА-11 пройдет с 23 мая по 5 июля.

Напомним, досрочный период ЕГЭ в Новосибирской области пройдет под видеоконтролем от «Ростелекома».