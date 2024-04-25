Врач Эдигер предупредил о летальном исходе из-за популярной привычки из детства

Речь идет о ковырянии пальцем в носу.

Патологоанатом Александр Эдигер предупредил россиян о смертельно опасной распространенной привычке. По его словам, речь идет о ковырянии в носу. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Общественную Службу Новостей.

Дело в том, что палец в носу может не только разрушить слизистую оболочку, но и повредить костный аппарат. Учитывая, что от носа до мозга совсем небольшое расстояние, проникновение в придаточные пазухи и их повреждение грозит серьезными последствиями, вплоть до летального исхода, предостерег медик.

Эдигер отметил, что переломы костей, носовых перегородок, а также инфекции являются следствием ковыряния в носу. Поэтому он рекомендует взрослым как можно раньше отучать детей от этой дурной привычки и самим не подавать пример.

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