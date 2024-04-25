Врач Хайкина рассказала о вредных перекусах для школьников

По рекомендации специалиста нужно убрать из рациона детей булочки и белый хлеб.

Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала беседе с «Газета.Ru» о вредных перекусах, которые не рекомендует давать детям в школу. По ее словам, в этот перечень входят покупные соки и злаковые батончики.

«Многие упакованные соки содержат столько же сахара, сколько и сладкие газированные напитки. К тому же в них мало клетчатки по сравнению с целыми фруктами, что делает их менее насыщающими и полезными», — объяснила врач.

Кроме этого, не стоит отдавать предпочтение и белому хлебу, так как он может быстро насытить, но быстро и вернуть чувство голода, к тому же он не несет питательной ценности. Поэтому лучше убрать из рациона ребенка булочки. А если ребенок предпочитает брать с собой на перекус бутерброды, то отказаться от белого хлеба и отдать предпочтение цельнозерновым вариантам, добавила она.

Напомним, эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.