Аналитики выяснили, почему родители пристально следят за гаджетами детей

Оказалось, что часть опрошенных боятся, что их дети попадут в плохую компанию.

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос среди россиян и выяснили, почему каждый третий родитель следит за гаджетами детей. Согласно результатам исследования, самый большой страх — проблемы с будущим трудоустройством (так ответили 25,4% респондентов), а еще 23,9% боятся, что ребенок попадет в плохую компанию. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, 17,7% испытывают страх за конфликты ребенка со сверстниками, 14,7% — за возможные психологические проблемы детей, 18,2% — за слабое здоровье, а 14,3% — за появление вредных привычек. Зависимость от гаджетов рассматривается как потенциальная опасность 14% родителей. Также они переживают за оценки в школе, отсутствие мотивации к спорту и развитию, вредные пищевые привычки и плохой характер детей.

Самым проблемным возрастом 39,9% родителей считают подростковый. 17,5% — совершеннолетие, а 15% — 2-3 года детей. 16,7% убеждены, что в каждом возрасте есть свои проблемы.

Напомним, аналитики узнали, как россияне начинают свой рабочий день.