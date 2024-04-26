Больше 1000 оздоровительных лагерей летом откроют для детей Новосибирской области

В Новосибирской области в этом году планируется открыть 1012 лагерей для летнего отдыха детей.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, будет работать 948 лагерей — с дневным пребыванием, 55 — стационарных и девять палаточных. В них отдохнут около 122 тысяч юных сибиряков.

Новинкой этого года станет новый круглогодичный лагерь «Сиббери клуб» в Искитимском районе.

На базе центра «ВСЕКАНИКУЛЫ» работает школа вожатых. В региональных лагерях будут проводиться не только традиционные заезды, но и профильные смены по различным направлениям, таким как патриотические, театральные, спортивные и другие. Участие в профильных сменах будет бесплатным.

Ранее мы рассказывали, как под Новосибирском полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Дзержинец».