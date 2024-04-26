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общество

Диетолог Арзамасцев предупредил россиян о самых вредных видах варенья

Freepik, authors: baibaz

По его словам, лучше отказаться от абрикосового и клубничного варенья.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие виды варенья считаются наиболее вредными для здоровья. По его словам, к таким относятся абрикосовое и клубничные варенья. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Москву 24.

Как объяснил специалист, такое лакомство из абрикоса вредно тем, что сам продукт, из которого оно состоит, содержит много сахара. В клубничном же — множество мелких семечек. Для людей, страдающих кишечными заболеваниями, употреблять его в пищу однозначно не стоит во избежание обострений, добавил диетолог.

Напомним, диетолог Михалева перечислила самые вредные блюда на завтрак.

#врач #диетолог
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Дарья Бочкун
журналист

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