Диетолог Арзамасцев предупредил россиян о самых вредных видах варенья

По его словам, лучше отказаться от абрикосового и клубничного варенья.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие виды варенья считаются наиболее вредными для здоровья. По его словам, к таким относятся абрикосовое и клубничные варенья. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Москву 24.

Как объяснил специалист, такое лакомство из абрикоса вредно тем, что сам продукт, из которого оно состоит, содержит много сахара. В клубничном же — множество мелких семечек. Для людей, страдающих кишечными заболеваниями, употреблять его в пищу однозначно не стоит во избежание обострений, добавил диетолог.

Напомним, диетолог Михалева перечислила самые вредные блюда на завтрак.