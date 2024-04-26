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общество

Клещи за неделю укусили 60 жителей Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

От укусов клещей с 17 по 23 апреля в Новосибирской области пострадал 61 человек.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что больше всего случаев произошло на территориях Новосибирска (8), Маслянинского (5) и Искитимского (5) районов, в Берсдке (5 случаев). Всего с начала эпидсезона в Новосибирской области по поводу укусов клещей в медицинские организации обратились уже 85 человек.

На наличие энцефалита исследовали 41 насекомое, положительных среди них не было. Возбудители боррелиоза были обнаружены у пяти клещей из 37 доставленных в лаборатории.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске в 2023 году семь местных жителей умерли из-за укусов клещей. Уточняется, что все они не были привиты от энцефалита.

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Галина Чебыкина
Журналист

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