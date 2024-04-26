Новосибирцы в мае смогут бесплатно проверить зрение

Оптики муниципальной аптечной сети приглашают жителей Новосибирска бесплатно проверить зрение.

Узнать остроту зрения можно будет на протяжении всего мая в филиалах аптек:

-Советский район: ул. Демакова, 20, ул. 40 лет Комсомола, 5;

-Ленинский район: ул. Титова, 1, ул. Связистов, 151а;

-Дзержинский район: ул. Кошурникова, 14;

-Кировский район: ул. Вертковская 8/1, ул. Петухова, 20.

Возрастных ограничений нет. Главное условие — заказ очков по итогам диагностики.

Остроту зрения проверят с помощью комплексной диагностики. На процедуре будут присутствовать опытные офтальмологи.

Напомним, медиахолдинг Сиб.фм Group запустил серию публикаций «Проверено на себе». Журналисты посещают разные учреждения Новосибирска и рассказывают об этом. Недавно центром нашего внимания стала одна из крупнейших в Сибири МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова.