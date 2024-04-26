Нутрициолог Парилина посоветовала постепенно выходить из Великого поста

По словам специалиста, нужно делать это постепенно во избежание стресса для организма.

Нутрициолог, руководитель ЗОЖ-направления DocMa Наталья Парилина рассказала в беседе с «Секретом фирмы», как правильно и без вреда для организма выходить из Великого поста. По ее словам, делать это нужно постепенно, желательно начать с введения в рацион кисломолочных продуктов, чтобы восстановить микрофлору кишечника и подготовить его к приему более тяжелой пищи.

Кроме того, медик посоветовала питаться маленькими порциями и постепенно их увеличивать. При этом следует обратить внимание на реакцию организма и при появлении дискомфорта отложить употребление какого-либо продукта на несколько дней.

Вдобавок Парилина обратила внимание на то, что после длительного ограничения в питании действительно может возникнуть необходимость в восполнении запасов витаминов и минералов. Например, витамина B12, который содержится преимущественно в продуктах животного происхождения. Также может потребоваться поддержка железа и кальция.

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