Появились подробности в деле о взятке замминистра обороны РФ

Новым фигурантом в деле о взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова стал Сергей Бородин.

По данным пресс-службы СУ СК России, заместителя обороны Российской Федерации Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Басманный суд отправил его под арест до 23 июня 2024 года.

После чего стало известно, что появился еще один фигурант дела — друг Тимура Иванова Сергей Бородин, с которым они организовали преступную группировку, а взятку в размере более одного миллиона рублей они получили при «оказании услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Об этом сообщил Басманный суд.

Сейчас Бородину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «получение взятки в особо крупном размере». Его отправили в СИЗО на два месяца. Сергею грозит до 15 лет строго режима.