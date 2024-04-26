С 1 мая жители Новосибирска смогут бесплатно проверить зрение

Уже в мае новосибирцы смогут проверить зрение совершенно бесплатно.

Весь май в Новосибирске будет длиться акция в оптиках Муниципальной аптечной сети, благодаря которой жители города смогут проверить свое зрение.

Адреса пунктов: Демакова, 20; 40 лет Комсомола, 5; Титова, 1; Связистов, 151а; Кошурникова, 14; Вертковская 8/1; Петухова, 20.

Единственное условие бесплатной проверки зрения — покупка очков в сети аптек.

Напомним, что сургутские врачи спасли трехмесячного малыша с врожденным заболеванием почек.