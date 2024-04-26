Стала известна погода в Новосибирске на майские выходные

Майские праздники в Новосибирске пройдут с теплой температурой.

Как сообщают синоптики портала “Яндекс. Погода”, 28 и 29 апреля в Новосибирске ожидается +9 градусов, без осадков.

30 апреля и 1 мая пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит до +11 градусов.

В четверг, 9 мая, в День Победы тоже ожидается небольшой дождь, но ближе к вечеру выглянет солнце, а температура воздуха будет до +16 градусов тепла.

С 10 мая синоптики обещают настоящее лето — в этот день ожидается +19 градусов, 11 мая будет +22, а 12 мая уже +24 градуса.

Напомним, что в Новосибирске ученые назвали долю заразных клещей.