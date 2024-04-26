Стали известны самые пожароопасные точки Новосибирской области

В Новосибирске назвали термические точки региона.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в связи с потеплением в регионе возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с риском перехода на населенные пункты.

Сотрудники МЧС составили список термических точек региона, к ним относятся: Купинский, Баганский, Здвинский, Доволенский, Карасукский, Коченевский, Каргатский, Куйбышевский, Татарский и Кыштовский районы.

Напомним, что в Новосибирской области за неделю количество пожаров увеличилось в три раза.