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общество

Стали известны самые пожароопасные точки Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске назвали термические точки региона.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в связи с потеплением в регионе возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с риском перехода на населенные пункты.

Сотрудники МЧС составили список термических точек региона, к ним относятся: Купинский, Баганский, Здвинский, Доволенский, Карасукский, Коченевский, Каргатский, Куйбышевский, Татарский и Кыштовский районы.

Фото Стали известны самые пожароопасные точки Новосибирской области 2

Напомним, что в Новосибирской области за неделю количество пожаров увеличилось в три раза.

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Валерия Митрохина
Журналист

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