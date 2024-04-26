Суд прекратил дело экс-руководителя новосибирского предприятия

Суд прекратил дело экс-директора пермского оборонного завода — он обвинялся в коммерческом подкупе во время руководства новосибирским предприятием «Искра».

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородцева прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщает «Коммерсант-Сибирь». Фигуранта арестовали в конце 2021 года, и он умудрялся управлять Пермским пороховым заводом из СИЗО.

«Миргородцев заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. По ч. 7 ст. 207 УК РФ он составляет десять лет. По первому вмененному ему эпизоду срок давности истек еще в октябре 2023 года, по второму — в середине апреля 2024 года. Суд прошение бывшего топ-менеджера удовлетворил и прекратил дело», — говорится в сообщении.

Миргородцев также является фигурантом другого уголовного дела — в марте этого года ему предъявили обвинение в разглашении государственной тайны.

Ранее мы рассказывали, что областной суд Новосибирска изменил приговор в отношении Виктора Дуная, осужденного за коммерческий подкуп.