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общество

В Новосибирске автохам заблокировал проезд для скорой

Фото: Telegram АСТ-54 Black

В Новосибирске водитель иномарки не дал проехать карете скорой помощи, встав перед ней на перекрестке.

«На Большевистской был замечен водитель седана Toyota Camry, который не пропустил автомобиль скорой помощи со спецсигналом и безразлично встал перед светофором», — пишут в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Водителю скорой пришлось объезжать помеху, перестраиваясь в другую полосу.

В ГИБДД Новосибирска устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет решение вопроса о привлечении водителя к административной ответственности.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что согласно пункта 3.2 ПДД, при приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водитель обязан уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства», — сказали в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске автохам на встречке попал на видео.

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Галина Чебыкина
Журналист

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