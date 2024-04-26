В Новосибирске автохам заблокировал проезд для скорой

В Новосибирске водитель иномарки не дал проехать карете скорой помощи, встав перед ней на перекрестке.

«На Большевистской был замечен водитель седана Toyota Camry, который не пропустил автомобиль скорой помощи со спецсигналом и безразлично встал перед светофором», — пишут в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Водителю скорой пришлось объезжать помеху, перестраиваясь в другую полосу.

В ГИБДД Новосибирска устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет решение вопроса о привлечении водителя к административной ответственности.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что согласно пункта 3.2 ПДД, при приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водитель обязан уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства», — сказали в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске автохам на встречке попал на видео.