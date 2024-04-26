В Новосибирске эксперты утвердили концепцию благоустройства кампуса НГУ

Эксперты утвердили концепцию благоустройства кампуса НГУ.

Разработчиком проекта выступило ООО «Адаптик-А», а при обсуждении концепции участвовали архитекторы, представители НГУ и мэрии города.

«После обследования зеленой зоны принято решение сохранить все здоровые растения, выделить территорию различными элементами. Уверена, что это пространство станет хорошей зоной отдыха для студентов и жителей Академгородка», — рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

В проект входит создание современного пространства, где будут условия для обучения, досуга и творчества обучающихся. Также, по планам, должна появиться летняя сцена/кинотеатр.

В лесопарковой зоне установят беседки и навесы. К этим местам также проведут электричество, и их можно будет использовать для коворкинга.

Строительство нового кампуса НГУ разделено на несколько этапов. В данный момент идет строительство первой и второй очереди.

Напомним, что в НГУ показали дизайн будущего многофункционального пространства.