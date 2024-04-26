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Авто общество

В Новосибирске водитель Toyota Camry не уступил дорогу скорой помощи

Фото: Сиб.фм

ГИБДД Новосибирска проводит проверку после случая, когда водитель не уступил дорогу бригаде скорой помощи.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали видео, на котором был зафиксирован момент как водитель автомобиля Toyota Camry не пропустил карету скорой помощи.

В результате чего ГИБДД сейчас проводит проверку по данному инциденту, выясняя все обстоятельства дела, чтобы привлечь водителя к административной ответственности.

Напомним, что водитель Subaru погиб после столкновения с припаркованными автомобилями в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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