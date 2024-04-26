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общество

В Тюмени девятилетняя девочка села за руль кроссовера и сбила отца

Фото: ГИБДД

К счастью, мужчина отделался переломом, однако теперь ему придется понести административную ответственность.

В пригороде Тюмени девятилетняя девочка села за руль внедорожника Chery и едва не сгубила родного отца. Об этом сообщает Вслух.ru.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел 25 апреля 2024 года. Ребенок перепутал педали газа и тормоза, в результате чего сбила 40-летнего отца, а следом въехала в забор и кустарники.

Оказалось, что пострадавший мужчина сам посадил дочку за руль. В итоге получил перелом, а правоохранители в свою очередь составили на него административный протокол.

Напомним, Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Новосибирском.

#ДТП #дети
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Дарья Бочкун
журналист

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