Как работают больницы, банки и МФЦ в майские праздники в Новосибирске?

Стал известен режим работы на майские праздники основных учреждений Новосибирска.

В Новосибирске начинаются долгие праздничные выходные, в связи с которыми многие организации переходят на сокращенный режим работы.

Сиб.фм составил график работы основных учреждений города:

Поликлиники

В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ по Новосибирской области сообщили, что в праздничные дни в поликлинику по прописке можно обратиться с 9:00 до 15:00 по местному времени.

Записаться к врачу можно через “Госуслуги” с 8:00 до 14:00.

В том числе в стоматологическую поликлинику по адресу улица Петухова, 20 из-за острой зубной боли можно обратиться в любое время, так как она работает круглосуточно.

Также круглосуточно работает травмпункт и скорая помощь.

Почта

С 28, 29 и 30 апреля, а также со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать по стандартному режиму.

8 мая почта работает по сокращенному графику — закроется на час раньше.

МФЦ

С 28 по 30 апреля, а также 1, 5, 9, 10, 11, 12 мая — выходные дни.

2, 3, 4, 6, 7 мая — прием граждан будет осуществляться в обычном режиме.

8 мая — сокращенный на 1 час рабочий день.

Банки

Большинство отделений банков не будут работать в праздничные дни — 28, 29, 30 апреля и 1 мая, в том числе с 9 до 12 мая.

Напомним, что дополнительные поезда запустят в Новосибирске на майские праздники.

Также ранее Сиб.фм рассказал, как провести майские праздники в Новосибирске.