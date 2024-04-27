Банкиру из Новосибирской области снизили сумму взыскания

26 апреля областной суд снизил взыскание за юристов Чернявского на 14,5 тысяч рублей.

Новосибирский областной суд 26 апреля принял решение снизить сумму взыскания с Минфина за услуги юристов, защищавших бывшего председателя правления ОАО «Акционерный банк «Пушкино» Павла Чернявского. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО».

Павел Чернявский обвиняется в помощи в получении кредитов для компании «ИнвестСтрой» и переводе средств на счета ООО «АНК-1». Однако в 2021 году его оправдали, признав доводы следствия неубедительными.

В результате его юристы взыскали с Минфина сумму за услуги, связанные с уголовным преследованием. После апелляционных представлений суд снизил сумму взыскания на 14,5 тысяч рублей, оставив общую сумму в 24 311 332 рублей.

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