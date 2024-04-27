Бузова предложила блогеру из Новосибирска Даве «построить все заново»

Ольга Бузова сделала неоднозначное предложение своему бывшему молодому человеку.

На ТНТ выходит шоу «Сокровища императора», где известные участники соревнуются за 14 миллионов рублей. В шоу участвует 13 пар, среди которых Давид Манукян и его брат Арман Давтян из Новосибирска. Ведущими стали Михаил Галустян и Ольга Бузова, которая является бывшей девушкой новосибирца.

В последнем эпизоде шоу певица сделала Даве неоднозначное предложение.

Новосибирец участвует в шоу вместе со своим братом. Иногда они становятся лидерами испытания, а иногда, наоборот, находятся на грани вылета. В этот раз команда Давида вновь была в аутсайдерах.

Михаил Галустян предложил Ольге поддержать Даву, чтобы тот не терял мотивацию.

В ответ на это Ольга сделала двусмысленное предложение бывшему возлюбленному.

«Давид, разбитую чашу трудно склеить. Может быть, лучше начать строить заново?», — сказала Бузова.

Напомним, что новосибирский блогер Дава довел до слез Искандарову в шоу на ТНТ.