На Левобережье Новосибирска из-за эстафеты перекроют дороги

28 апреля дороги по улице Станиславского от площади Труда до площади Станиславского будут перекрыты с 9:00 до 14:00.

Ограничения введут из-за легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с этим изменится маршрут пассажирского транспорта.

Троллейбусы:

№ 4 – конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, разворот на площади имени Станиславского для движения в обратном направлении, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;

№ 24 – конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, ул. Владимировская, разворот в районе здания на ул. Фабричной, 55а для движения в обратном направлении, ул. Владимировская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

№ 35 – конечный остановочный пункт «Криводановский карьер», ул. Клубная, ул. 2-я Станционная, ул. Станционная, площадь Энергетиков, площадь Труда, ул. Широкая, ул. Ватутина, площадь имени Карла Маркса, разворот на кольце площади имени Карла Маркса на пересечении ул. Блюхера и ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, пл. Труда, площадь Энергетиков, ул. Станционная, ул. 2-я Станционная, ул. Клубная, конечный остановочный пункт «Криводановский карьер».

Автобусы:

№ 96 – в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до пл. Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее – по действующей схеме;

№ 1, 16, 43 – в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Ватутина, ул. Широкая, далее – по действующим схемам;

№ 14 – в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее – по действующей схеме;

№ 55, 79 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Троллейной до площади Труда: ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее – по действующим схемам;

№ 64 – в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Станиславского до площади Труда: ул. Титова, площадь имени Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее – по действующей схеме.

Маршрутные такси:

№ 10 – в прямом и обратном направлениях на участке от площади имени Карла Маркса до площади Труда: ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее – по действующей схеме;

№ 12 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Троллейной до площади Труда: ул. Титова, площадь им. Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкая, далее — по действующей схеме.

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