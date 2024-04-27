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общество

По Новосибирску проехали ретроавтомобили сотрудников МЧС

Фото: МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске 27 апреля по центральным улицам прошла колонна с ретро и современной пожарной техникой.

Мероприятие было организовано в связи с 375-летием пожарной охраны России.

По данным пресс-службы министерства, гости и жители города с удовольствием фотографировались на фоне проезжающих автомобилей и поздравляли пожарных с наступающим праздником.

Сотрудники министерства также поделились фотографиями проезда колонны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новый зал ожидания открыли на остановочной платформе Монолитная в Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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