Прокурор заставил главу Кыштовского района помочь жителям подтопленных домов

Власти района не оказали материальной помощи собственникам двух домов в селе Орловка, подтопленных разлившейся рекой Уй, и привлекли внимание прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области отметили, что также отсутствовал план по ликвидации паводка в населенном пункте.

«После прокурорского вмешательства главой Кыштовского района издано распоряжение об оказании адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводков, которые будут выплачены в ближайшее время, нормативные правовые акты приведены в соответствие с требованиями законодательства», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее губернатор Новосибирской области поручил службам оперативно реагировать на паводки.