Стал известен прогноз погоды на майские праздники в 2024 году

В Новосибирске на майские праздники ожидается теплая погода.

По данным синоптиков сайта Gismeteo, в Новосибирске 28 апреля, в воскресенье, ожидается +15 градусов.

В понедельник, 29 апреля, прогнозируется примерно такая же температура — до +13 градусов.

Со вторника в регионе начнется похолодание, которое продержится всего пару дней. Ожидается от +5 до +8 градусов.

И уже в период с 9 по 12 мая прогнозируют до +16 градусов.

Напомним, что новосибирцы узнали традиции и запреты на Лазареву субботу, 27 апреля.